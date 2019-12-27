В Татарстане лихач устроил аварию, в которой пострадали три человека

СЕГОДНЯ 10:32 2019-12-27T10:32:16+03:00

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Авария с участием двух автомобилей произошла вчера, 26 декабря, в 9.10 на 2-м километре автодороги Набережные Челны - поселок Новый в Тукаевском районе республики. По предварительным данным, возле деревни Азьмушкино 29-летний водитель иномарки "Опель Астра" на большой скорости решил обогнать впереди идущий автомобиль и вылетел на встречку. Там его иномарка врезалась в ВАЗ-2114, которым управлял 39-летний мужчина.

В больницу с травмами различной степени тяжести доставлены оба водителя и пассажир "четырнадцатой", сообщили в Госавтоинспекции Татарстана. Уточнили, что авария произошла в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещен".

ИСТОЧНИК KP.RU