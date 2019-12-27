2019-12-27T08:36:11+03:00
Общество

В Татарстане приставы опечатали спортзал - там нашли нарушения

Администрация была вынуждена устранять все выявленные недостатки
Лика ИСАЕВА
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Приставы опечатали спортзалПриставы опечатали спортзал
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В Лаишеском районном суде вынесли решение о приостановлении работы местного тренажерного зала. Там специалисты Роспотребнадзора Татарстана выявили серьезные недостатки: снаряды для физических упражнений находились в неприспособленном для этого месте - техническом помещении бассейна. Судебные приставы опечатали двери тренажерного зала на 30 суток по решению суда.

Этого времени хватило администрации спорткомплекса для устранения всех недостатков. Тренажеры были убраны из подвала. Теперь спортзал находился в приспособленном для занятий спортом помещении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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