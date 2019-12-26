В Марий Эл легковушка влетела под встречный КАМАЗ: один человек погиб

СЕГОДНЯ 17:34 2019-12-26T17:34:47+03:00

Еще двое получили травмы и были госпитализированы с места ДТП

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Смертельная авария произошла 25 декабря, в среду, в 17.00 на 24 километре автодороги «Куяр-Солнечный-Ронга» в Советском районе Марий Эл. По предварительным данным, водитель отечественной легковушки ВАЗ на скорости не справился с управлением и вылетел на встречку. Там его автомобиль врезался в многотонный КАМАЗ.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки скончался на месте еще до приезда медиков, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл. - Травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир автомашины КАМАЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU