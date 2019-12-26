В Йошкар-Оле рабочего насмерть засыпало зерном

СЕГОДНЯ 16:58 2019-12-26T16:58:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Несчастный случай на производстве произошел сегодня, 26 декабря, днем в столице Марий Эл. Во время разгрузки зерна из самосвала погиб рабочий. Его насмерть засыпало сотнями килограммами сырья.

Для вызволения тела пострадавшего на место выехали спасатели Марийской аварийно-спасательной службы. Им пришлось закреплять самосвал, чтобы он не двигался. Оказалось, что ноги мужчины были зажаты бортом автомобиля. Рабочий, по предварительным данным, был не раздавлен, а задохнулся.

ИСТОЧНИК KP.RU