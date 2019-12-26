В Йошкар-Оле рабочего насмерть засыпало зерном
Тело погибшего извлекали сотрудники Марийской аварийно-спасательной службы
Ноги погибшего оказались зажаты бортом самосвала.
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Несчастный случай на производстве произошел сегодня, 26 декабря, днем в столице Марий Эл. Во время разгрузки зерна из самосвала погиб рабочий. Его насмерть засыпало сотнями килограммами сырья.
Для вызволения тела пострадавшего на место выехали спасатели Марийской аварийно-спасательной службы. Им пришлось закреплять самосвал, чтобы он не двигался. Оказалось, что ноги мужчины были зажаты бортом автомобиля. Рабочий, по предварительным данным, был не раздавлен, а задохнулся.
ИСТОЧНИК KP.RU
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