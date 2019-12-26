СЕГОДНЯ 16:45 2019-12-26T16:45:26+03:00

О пострадавших официально пока не сообщается [видео]

Изменить размер текста: A A

В четверг, 26 декабря в Ульяновске на улице Нариманова с рельс сошел трамвай. Вагон выехал на проезжую часть. Об этом в соцсетях сообщили горожане. Инцидент произошел около остановки «Телецентр» примерно в 15.30. О пострадавших официально пока не сообщается.

В Ульяновске на улице Нариманова трамвай сошел с рельс. Мы в ВК: vk.com/chpulsk Мы в Инстаграме: instagram.com/chpulsk

Интересно, что на некоторых фото на фоне трамвая можно заметить девушку в костюме Снегурочки.

- Трамвай сошел с рельс. Снегурока в шоке, - пишет местный интернет-пользователь Артем З.

Также интернет-пользователи отметили, что трамвай, сошедший с рельс, - новый:

"Хвалились этими трамваями в нашем правительстве"

"Это новый трамвай. Походу из-за перепада температуры путь сыграл".

ИСТОЧНИК KP.RU