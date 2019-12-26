В 2020 году Набережные Челны получат 2 миллиарда рублей не ремонт дворов
Мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев признался, что горожан ждут неудобства, но «это того стоит»
Деньги будут выделены из бюджета Татарстана в рамках программы "Наш двор".Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На большой предновогодней пресс-конференции мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сообщил журналистам о том, что в 2020 году город получит порядка 2 миллиардов рублей на ремонт дворов. Деньги будут выделены из бюджета Татарстана в рамках республиканской программы «Наш двор».
В общей сложности, работы планируют провести на 200 объектах. Магдеев отметил, что они предполагают под собой определенные трудности, а также ряд неудобств для жителей домов. Однако это, по словам градоначальника, того стоит.
ИСТОЧНИК KP.RU