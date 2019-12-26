В 2020 году Набережные Челны получат 2 миллиарда рублей не ремонт дворов

СЕГОДНЯ 12:26 2019-12-26T12:26:59+03:00

Деньги будут выделены из бюджета Татарстана в рамках программы "Наш двор". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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На большой предновогодней пресс-конференции мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сообщил журналистам о том, что в 2020 году город получит порядка 2 миллиардов рублей на ремонт дворов. Деньги будут выделены из бюджета Татарстана в рамках республиканской программы «Наш двор».

В общей сложности, работы планируют провести на 200 объектах. Магдеев отметил, что они предполагают под собой определенные трудности, а также ряд неудобств для жителей домов. Однако это, по словам градоначальника, того стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU