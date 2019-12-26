В Татарстане во время пожара в телятнике погиб мужчина

СЕГОДНЯ 11:34 2019-12-26T11:34:20+03:00

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Пожар в деревянном телятнике в селе Новоспасск Алексеевского района Татарстана начался 25 декабря в 19.48. По предварительным данным, в результате неосторожного обращения с огнем вспыхнула крыша деревянной фермы. В это время в ней находились 50 коров и 50 телят. Всех их сумели вывести сотрудники предприятия.

К приезду пожарных телятник уже был полностью охвачен огнем. Была угроза распространения огня на соседние здания. Их в итоге сумели отстоять. Во время тушения пожара обнаружено тело 34-летнего мужчины, сообщает МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU