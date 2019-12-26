В Казани на Оренбургском тракте такси опрокинулось на бок и потеряло колесо

СЕГОДНЯ 11:11 2019-12-26T13:20:05+03:00

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Накануне вечером на перекрестке Оренбурского тракта и Фермского шоссе, что в районе Лысой горы на бок опрокинулся автомобиль такси «Volkswagen Polo». По словам очевидцев, в результате данного дорожно-транспортного происшествия у машины оторвало переднее правое колесо.

Чтобы убрать машину с проезжей части пришлось вызывать эвакуатор. О пострадавших в этой аварии официально пока не сообщается.

В результате ДТП такси лишилось переднего колеса.Фото: Андрей МАРЬЯНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU