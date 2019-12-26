В Казани на Оренбургском тракте такси опрокинулось на бок и потеряло колесо
Чтобы убрать машину с дороги пришлось вызывать эвакуатор [фото]
Машина опрокинулась недалеко от пешеходного перехода.Фото: Андрей МАРЬЯНОВ
Изменить размер текста:
Накануне вечером на перекрестке Оренбурского тракта и Фермского шоссе, что в районе Лысой горы на бок опрокинулся автомобиль такси «Volkswagen Polo». По словам очевидцев, в результате данного дорожно-транспортного происшествия у машины оторвало переднее правое колесо.
Чтобы убрать машину с проезжей части пришлось вызывать эвакуатор. О пострадавших в этой аварии официально пока не сообщается.
В результате ДТП такси лишилось переднего колеса.Фото: Андрей МАРЬЯНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»