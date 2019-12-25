«Бегают табунами» : жители Казани жалуются на крыс, которые облюбовали мусорные контейнеры
Казанец из дома №10 на Горьковском шоссе Ильназ Ф. пожаловался на крыс, которые живут у мусорных контейнеров во дворе. Грызуны пытаются проникнуть в подъезды и очень пугают местных жителей.
- На контейнерной площадке бегают крысы табунами, забегают под капот машин, пугают жителей! Примите, пожалуйста, меры! Забегают в близлежащие дома, страшно мусор выкидывать, - написал Ильназ на портале «Народный контроль».
Также на крыс, но уже на улице Короленко, жалуется Андрей Б. Там грызуны также обосновались в мусорных контейнерах.
Обе заявки были направлены в Роспотребнадзор Татарстана. Управление их пока не решило.
ИСТОЧНИК KP.RU