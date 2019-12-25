«Бегают табунами» : жители Казани жалуются на крыс, которые облюбовали мусорные контейнеры

СЕГОДНЯ 18:08 2019-12-25T18:08:06+03:00

Грызуны пытаются проникнуть в подъезды и очень пугают горожан

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Казанец из дома №10 на Горьковском шоссе Ильназ Ф. пожаловался на крыс, которые живут у мусорных контейнеров во дворе. Грызуны пытаются проникнуть в подъезды и очень пугают местных жителей.

- На контейнерной площадке бегают крысы табунами, забегают под капот машин, пугают жителей! Примите, пожалуйста, меры! Забегают в близлежащие дома, страшно мусор выкидывать, - написал Ильназ на портале «Народный контроль».

Также на крыс, но уже на улице Короленко, жалуется Андрей Б. Там грызуны также обосновались в мусорных контейнерах.

Обе заявки были направлены в Роспотребнадзор Татарстана. Управление их пока не решило.

ИСТОЧНИК KP.RU