В 2021 году в набережночелнинском Замелекесье откроют новую школу
Предполагается, что в ней будет учиться 1 224 детей
Строительство новой школы в Набережных Челнах начнется в 2020 году.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2020 году в Набережных Челнах начнется строительство новой школы. Она появится в строящемся сейчас жилом районе Замелекесье. Об этом во время своей большой ежегодной пресс-конференции сообщил мэр города Наиль Магдеев.
Градоначальник отметил, что сдано учебное учреждение будет в 2021 году. Именно тогда в Замелекесье заселят 15,6 тысяч квартир.
По подсчетам администрации города, ожидаемое количество детей школьного возраста в микрорайоне составит 3,8 тысяч. Школа же будет рассчитана на 1 224 места.
ИСТОЧНИК KP.RU