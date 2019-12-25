Мэр Набережных Челнов отметил необходимость строительства подземного перехода у Пединститута

СЕГОДНЯ 17:47 2019-12-25T17:47:35+03:00

По словам, Наиля Магдеева, 100-150 миллионов рублей на это у города найдутся

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На большой пресс-конференции мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил необходимость строительства подземного перехода у остановки «Пединститут».

Градоначальник признался, что ему говорят об отсутствии средств на строительство, однако, начать проектирование перехода нужно. Магдеев заметил, что 100-150 миллионов на работы у города найдутся.

ИСТОЧНИК KP.RU