Мэр Набережных Челнов отметил необходимость строительства подземного перехода у Пединститута
По словам, Наиля Магдеева, 100-150 миллионов рублей на это у города найдутся
Фото: рixabay.com
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На большой пресс-конференции мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил необходимость строительства подземного перехода у остановки «Пединститут».
Градоначальник признался, что ему говорят об отсутствии средств на строительство, однако, начать проектирование перехода нужно. Магдеев заметил, что 100-150 миллионов на работы у города найдутся.
ИСТОЧНИК KP.RU