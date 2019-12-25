В Татарстане ожидается похолодание до 20 градусов мороза

СЕГОДНЯ 16:06 2019-12-25T16:06:42+03:00

На дорогах при этом сохранится гололедица

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Жители Татарстана уже не ждали снега и зимнего мороза во время новогодних праздников. Однако Гидрометцентр республики сообщил о резком похолодании в регионе.

В четверг, 26 декабря, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до -14, а при прояснениях и вовсе до 20 градусов мороза. Днем потеплеет и на улице будет от -5 до -10.

На дорогах при этом сохранится гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU