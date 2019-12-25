В Татарстане ожидается похолодание до 20 градусов мороза
На дорогах при этом сохранится гололедица
Похолодание в республике ожидается 25 и 26 декабря.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Жители Татарстана уже не ждали снега и зимнего мороза во время новогодних праздников. Однако Гидрометцентр республики сообщил о резком похолодании в регионе.
В четверг, 26 декабря, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до -14, а при прояснениях и вовсе до 20 градусов мороза. Днем потеплеет и на улице будет от -5 до -10.
На дорогах при этом сохранится гололедица.
ИСТОЧНИК KP.RU
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