С начала 2019 года в Татарстане объем расчетов по банковским картам увеличился до 325 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 19:38 2019-12-25T19:38:07+03:00

Изменить размер текста: A A

С января по сентябрь 2019 года объем расчетов по банковским картам в Татарстане достиг 325 миллиардов рублей. Вместе с тем, за это время жители региона совершили 397 миллионов операций, что на 41% больше, чем годом раньше.

Ежедневно татарстанцы совершали около 1,5 миллионов транзакций по карте. Средняя сумма оплаты товаров и услуг составляла 820 рублей, сообщает Нацбанк Татарстана.

Также за год в республике было проведено 56 миллионов снятий наличных. Несмотря на то, что эта цифра на 4% меньше чем в 2018 году, снимать татарстанцы стали именно большие суммы. Так, объем снимаемых средств вырос и достиг 511 миллиардов рублей. В среднем, жители Татарстана за раз снимают по 9 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU