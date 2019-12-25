В аэропорту Казани можно будет арендовать машины
Стойка с информацией об этом появилась в зоне выдачи багажа терминала 1А
Теперь жители и гости Татарстана могут оставлять или брать там автомобили в аренду.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Международный аэропорт «Казань» стал третьей воздушной гаванью России, где появилась парковка каршерингов. Теперь жители и гости Татарстана могут оставлять или брать там автомобили в аренду.
Информационная стойка со специалистами, которые помогут арендовать авто, находится в зоне выдачи багажа терминала 1А. Желающим нужно будет зарегистрироваться, предъявив свое водительское удостоверение.
ИСТОЧНИК KP.RU