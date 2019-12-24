2019-12-24T16:38:46+03:00
Политика

Рустам Минниханов не исключает своего участия в выборах президента Татарстана в 2020 году

При этом он отмечает, что до конца его срока остается еще девять месяцев
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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В 2020 году в Татарстане состоятся выборы президента республики. Нынешний глава региона Рустам Минниханов не исключает своего участия в данном голосовании. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции по итогам 2019 года и планам на ближайшие годы.

При этом Минниханов поспешил заметить, что до конца его срока остается еще девять месяцев. Сначала он планирует доработать их, а уже потом решать говорить о своем участии в предстоящих выборах.

Сразу после руководитель парламента Татарстана Фарид Мухаметшин отметил, что одна из партий уже готова вновь выдвинуть кандидатуру Рустама Минниханова на пост президента региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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