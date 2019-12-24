2019-12-24T18:51:51+03:00
Общество

В Казани будет создан лесопарковый зеленый пояс

Его площадь составит около 3,3 тысяч гектар
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас исполком города должен представить в Кабинет министров региона предложения по границам зеленого поясаСейчас исполком города должен представить в Кабинет министров региона предложения по границам зеленого поясаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Казани будет создана лесопарковый зеленый пояс площадью около 3,3 тысячи гектар. Этот проект во вторник, 24 декабря, одобрили депутаты Госсовета Татарстана на шестой сессии. Соответствующее постановление также уже принято.

Сейчас Исполком города должен представить в Кабинет министров региона соответствующие предложения. Они должны включать в себя как текстовое и графическое описание границ зеленого пояса, так и перечень географических координат характерных точек границ или перечень координат этих точек в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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