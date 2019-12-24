Глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов: Мы сделали выводы по ситуации учений со школьниками

СЕГОДНЯ 16:08 2019-12-24T16:08:45+03:00

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Во время итоговой пресс-конференции в министерстве образования Татарстана глава ведомства Рафис Бурганов прокомментировал историю с учениями МВД в Тукаевском районе республики, в которых были задействованы ученики местной средней школы.

- Думаю, мы все оцениваем эту ситуацию одинаково, - заявил министр. - То, что произошли учения на территории школы с участием несовершеннолетних, — это неправильно, ненормально. Все соответствующие выводы с нашей стороны сделаны.

Не дожидаясь кадровых решений, написала заявление с просьбой уволить ее по собственному желанию начальник управления образования Тукаевского района Татарстана.

Жестко отреагировали на несанкционированные в аппарате МВД республики тренировочные занятия и в МВД России. Владимир Колокольцев потребовал уволить организаторов этих сборов, а главу полиции Татарстана Артема Хохорина предупредил о неполном служебном соответствии.

ИСТОЧНИК KP.RU