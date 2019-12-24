Рустам Минниханов отметил экономический рост Татарстана в 2019 году

СЕГОДНЯ 19:38 2019-12-24T19:38:10+03:00

У региона есть возможности инвестировать деньги в направления, которые улучшат качество жизни

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Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил рост, произошедший в 2019 году во всех сферах экономики республики. Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной итогам года и задачам органов власти на ближайшие плановые периоды.

Со слов главы, у региона есть возможности инвестировать деньги в направления, которые улучшат качество жизни населения. Например, в строительство дорог, ремонт детсадов и школ.

ИСТОЧНИК KP.RU