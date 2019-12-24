Толкнула мужа, а он умер: в Татарстане задержана безработная женщина
После ссоры с ней мужчина внезапно скончался
Женщину задержали полицейские.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В селе Крынды Агрызского района Татарстана полицейские задержали 51-летнюю безработную женщину. Ей предстоит объясниться за гибель собственного мужа.
По пока предварительным данным, задержанная вместе с супругом вместе выпивали. В один из моментов между ними вспыхнула пьяная ссора. В ходе конфликта женщина толкнула мужа, а тот упал и внезапно скончался. По данному факту идет проверка. Сообщили в МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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