Толкнула мужа, а он умер: в Татарстане задержана безработная женщина

СЕГОДНЯ 11:36 2019-12-24T11:36:45+03:00

После ссоры с ней мужчина внезапно скончался

Изменить размер текста: A A

В селе Крынды Агрызского района Татарстана полицейские задержали 51-летнюю безработную женщину. Ей предстоит объясниться за гибель собственного мужа.

По пока предварительным данным, задержанная вместе с супругом вместе выпивали. В один из моментов между ними вспыхнула пьяная ссора. В ходе конфликта женщина толкнула мужа, а тот упал и внезапно скончался. По данному факту идет проверка. Сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU