СЕГОДНЯ 18:58 2019-12-24T18:58:30+03:00

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Стало известно, что 2020 год в Нижнекамске объявлен Годом добрососедства. Об этом на планерке сообщил мэр города Айдар Метшин.

Градоначальник отметил важность формирования культуры взаимодействия людей, живущих рядом. Детали реализации Года Метшин, правда, не раскрыл.

- В целом, Нижнекамск уже несколько лет занимается этой темой, в городе особое внимание уделяют общедворовым мероприятиям – на чаепития к жителям, например, приходил в том числе градоначальник, а сами жильцы порой устраивают фуршетные столы для рабочих, которые благоустраивают их дворы, - отметает пресс-служба Нижнекамского района.

ИСТОЧНИК KP.RU