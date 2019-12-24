Отсидевшего за убийство жителя Чувашии будут судить за стрельбу из ружья по окнам
В Чувашии завершено расследование уголовного дела 38-летнего жителя села Русские Алгаши Шумерлинского района. Не имеющего постоянного места работы мужчину обвиняют в хулиганстве, совершенном с применением оружия.
По версии следствия, в ночь на 4 октября этого года пьяный мужчина приехал в соседнюю деревню Чувашские Алгаши и расстрелял из охотничьего ружья окна домов своих знакомых. После чего обвиняемый скрылся с места происшествия. К счастью, в результате этой пальбы никто не пострадал.
Мужчину вскоре вычислили и задержали. Ружье и патроны к нему у него изъяли. В рамках уголовного дела о хулиганстве его на время следствия отправили под стражу.
- Расследование завершено, все материалы направлены в суд, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Кроме того, решается вопрос о привлечении обвиняемого к ответственности за незаконное хранение гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.
Стоит отметить, что сам обвиняемый уже был судим причем за убийство. Отсидев за это 12 лет, он освободился в 2017 году.
ИСТОЧНИК KP.RU