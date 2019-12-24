В Чувашии украли 100 метров рельсов

СЕГОДНЯ 09:41 2019-12-24T09:41:54+03:00

Их оценили в более чем 100 тысяч рублей

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В начале декабря в полицию Вурнарского района обратились сотрудники местного предприятия. Кто-то украл 100 метров железнодорожных рельсов, причинив ущерб на сумму более 100 тысяч рублей.

Было понятно, что произвести кражу без специнструментов злоумышленник не мог, а местные жители вспомнили, что незадолго до происшествия такое оборудование в Вурнарах ранее разыскивал один из них. Подозреваемого - ранее судимого за кражи и грабежи мужчину, задержали. Свою вину он признал. Все похищенное он уже сдал в пункт приема металлолома.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в МВД Чувашии. - В настоящее время правоохранители проверяют пункт приёма металлолома, где с нарушениями и без необходимых требований были приняты похищенные рельсы.

ИСТОЧНИК KP.RU