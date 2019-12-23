2019-12-23T20:35:26+03:00
Общество

Казанца за долг по алиментам в миллион рублей приговорили к исправительным работам

Мужчина не платил за содержание своих детей в течение трех лет
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Казани суд вынес решение по уголовному делу по статье «неуплата средств на содержание детей». 45-летний горожанин с 2016 по 2019 года задолжал один миллион рублей.

Его уже привлекали за это к административной ответственности, но все без толку. Его трое детей не получили ни копейки.

- В итоге суд приговорил мужчину к наказанию в виде четырех месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор вступил в свою законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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