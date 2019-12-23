Татарстан стал лучшим регионов России по росту числа специалистов в медучреждениях

СЕГОДНЯ 19:48 2019-12-23T19:48:54+03:00

Глава Минздрава Татарстана сообщил, что все сообщения о дефиците врачей в Татарстане – неправда Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прирост врачебных кадров в республике в 2019 году составил 170 человек

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Татарстан стал лучшим регионом России по росту числа медицинских специалистов в больницах и поликлиниках. Как оказалось, в республики за год прирост врачебных кадров составил 170 человек. Об этом на брифинге завил министр здравоохранения республики Марат Садыков, ссылаясь на главу федерального ведомства Веронику Скворцову.

Садыков заметил, что все сообщения о дефиците врачей в Татарстане – неправда. Минздраву России республика представляет данные по своим медучреждениям разной формы собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU