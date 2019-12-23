2019-12-23T18:09:45+03:00
Общество

Среднестатистический житель Татарстана должен банкам более 223 тысяч рублей

По сравнению с 2018 годом задолженность татарстанцев увеличилась на 38,4 тысяч рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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В Татарстане кредит имеет большая половина населения составляет 58,1% населенияВ Татарстане кредит имеет большая половина населения составляет 58,1% населенияФото: Олег ЗОЛОТО
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Средний уровень закредитованности россиян в 2019 году вырос с 44,9 до 47,1%. В частности, в Татарстане этот показатель составляет 58,1% населения. Сейчас среднестатистический житель республики должен банкам 223,4 тысячи рублей. Такие цифры привод РИА Рейтинг.

Отметим, что по сравнению с 2018 годом задолженность татарстанцев увеличилась на 38,4 тысячи рублей.

Не лучше дела обстоят и в соседней Чувашии, где закредитованы 70,5% населения. Там люди должны кредиторам в среднем 211,9 тысяч рублей, что на 29,9 тысяч больше, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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