В Татарстане пожарные спасли из горящей балкона мужчину

СЕГОДНЯ 15:38 2019-12-23T15:38:11+03:00

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Пожар в квартире на первом этаже многоквартирного дома в Буинске произошел 23 декабря в 12.01. В службу "112" позвонили очевидцы и рассказали, что горит балкон, в квартире может находиться мужчина.

Приехавшие пожарные по лестничной клетке при помощи маски спасаемого вывели 36-летнего мужчину, который получил отравление продуктами горения. Его экстренно доставили в Буинскую ЦРБ.

С огнем удалось справиться через несколько минут, в 12.12 уже произошла ликвидация открытого горения. Общая площадь пожара составила три квадратных метра.

- Причина возникновения пожара устанавливаются, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU