В Татарстане пожарные спасли из горящей балкона мужчину
Пожар в квартире на первом этаже многоквартирного дома в Буинске произошел 23 декабря в 12.01. В службу "112" позвонили очевидцы и рассказали, что горит балкон, в квартире может находиться мужчина.
Приехавшие пожарные по лестничной клетке при помощи маски спасаемого вывели 36-летнего мужчину, который получил отравление продуктами горения. Его экстренно доставили в Буинскую ЦРБ.
С огнем удалось справиться через несколько минут, в 12.12 уже произошла ликвидация открытого горения. Общая площадь пожара составила три квадратных метра.
- Причина возникновения пожара устанавливаются, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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