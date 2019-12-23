В Лениногорском районе Татарстана в пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 12:39 2019-12-23T12:39:41+03:00

Его тело удалось найти только после того, как огонь был потушен

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Накануне вечером в селе Куакбаш Лениногорского района Татарстана на улице Мусы Джалиля загорелся частный дом. Там пожарных встретили хозяева жилого строения. С их слов, внутри мог находится мужчина. К этому времени дом уже был полностью охвачен огнем.

Лишь после того, как пожар был потушен, под завалами в задней комнате было найдено обгоревшее тело 59-летнего мужчины.

- В результате пожара: дом сгорел полностью. Площадь возгорания составила 64 квадратных метра. Предварительная причина возникновения пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU