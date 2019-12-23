В 2020 году мэр Нижнекамска Айдар Метшин зарегистрируется в Instagram

СЕГОДНЯ 13:57 2019-12-23T13:57:01+03:00

Айдара Метшина не пугает его и возможные негативные высказывания интернет-пользователей Фото: Александр Новиков

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В то время как многие политические деятели ведут активную жизнь в соцсетях, мэр Нижнекамска Айдар Метшин только планирует зарегистрироваться в Instagram. Об этом об он признался журналистам во время предновогодней пресс-конференции.

Фото: сайт Нижнекамского муниципального района

Метшин признался, что от создания соцстраницы его долгое время сдерживал опыт коллег. Конкретных имен градоначальник, правда, не назвал.

Глава города не собирается закрывать возможность комментирования своих постов. Он напротив будет ждать обратной связи от горожан. Не пугает его и возможные негативные высказывания интернет-пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU