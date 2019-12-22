Житель Бугульмы устроил ночную стрельбу во дворе и скрылся

СЕГОДНЯ 16:27 2019-12-22T16:27:29+03:00

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Жители одной из многоэтажек в Бугульме в 4.00 в воскресенье, 22 декабря, проснулись от выстрелов. Они вызвали правоохранителей, и на место первыми приехали экипажи Росгвардии Татарстана.

Увидев росгвардейцев мужчина сначала направил в их сторону охотничье оружие, но когда они потребовали прекратить эти противоправные действия, тот сел в свой автомобиль и скрылся с места происшествия. Задержать его сумели только в Оренбургской области, сообщил собственный источник "Комсомольской правды Казань" в правоохранительных органах.

Подробности происшествия уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU