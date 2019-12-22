В Татарстане лихач вылетел на встречку. где врезался в легковушку "Лада Гранта"

СЕГОДНЯ 10:35 2019-12-22T11:56:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Страшная авария произошла 21 декабря, в субботу, в 18.10 на 30 километре автодороги Заинск-Сарманово в Сармановском районе республики. По предварительным данным, 23-летний лихач, управляя отечественной легковушкой ВАЗ-21061, превысил безопасную скорость и грубо нарушил правила дорожного движения - в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещен", начал обгонять впереди идущий автомобиль. Дорога шла в гору, и "шестерка" выехала на встречку для совершения этого опасного маневра. Там легковушка врезалась во встречный автомобиль "Лада Гранта", которым управлял 51-летний мужчина.

- В результате столкновения на месте погиб водитель "Гранты", - сообщили в МВД Татарстана. - 17-летний пассажир "шестерки" скончался в больнице - он не был пристегнут ремнем безопасности, его вовсе не было в салоне. Еще один пассажир этой легковушки - 22-летний мужчина, госпитализирован в больницу Альметьевска. Там же в реанимации находится водитель этого автомобиля. 59-летняя пассажирка "Лады Гранта" с травмой госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU