2019-12-22T09:33:34+03:00
Происшествия

В Казани на уроке технологии мальчик едва не лишился ноги

Ребенок упал на лист железа и получил глубокий порез ноги
Лика ИСАЕВА
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Несчастный случай произошел в школеНесчастный случай произошел в школе
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Несчастный случай с семиклассником в средней школе №174 Советского района столицы Татарстана произошел недавно. Мальчик вместе с другими одноклассниками находился на уроке технологии. В какой-то момент педагог отвлекся, а школьник упал на лист железа. Острые кромки металла стали причиной глубокой раны.

Малька увезли в больницу, его сопровождала классный руководитель. В школе провели служебную проверку по данному факту и по ее результатам объявили выговор учителю технологии.

Вопросами соблюдения правил техники безопасности на уроках теперь займутся надзорные органы, изучая этот случай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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