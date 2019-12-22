В Казани на уроке технологии мальчик едва не лишился ноги
Несчастный случай с семиклассником в средней школе №174 Советского района столицы Татарстана произошел недавно. Мальчик вместе с другими одноклассниками находился на уроке технологии. В какой-то момент педагог отвлекся, а школьник упал на лист железа. Острые кромки металла стали причиной глубокой раны.
Малька увезли в больницу, его сопровождала классный руководитель. В школе провели служебную проверку по данному факту и по ее результатам объявили выговор учителю технологии.
Вопросами соблюдения правил техники безопасности на уроках теперь займутся надзорные органы, изучая этот случай.
ИСТОЧНИК KP.RU
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