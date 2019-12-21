Более 70 тысяч жителей Татарстана не могут выехать из России

СЕГОДНЯ 18:02 2019-12-21T18:02:40+03:00

Все дело в их долгах или неисполнении судебных решений

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Стало известно, что сейчас более 70 тысяч жителей Татарстана ограничены в выезде из России из-за долгов или неисполнения судебных решений. Такие данные приводит пресс-служба УФССП республики.

Отметим, что выезд из страны запрещен гражданам, чей долг превышает 30 тысяч рублей. Однако есть случаи, когда такое ограничение накладывается и при задолженности в 10 тысяч рублей.

- В Татарстане отмечает динамика посещения сервиса ФССП России - всего за 11 месяцев 2019 года о своих долгах на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов узнали более 806 тысяч человек, что на 48,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года (АППГ - более 542 тысяч), - отмечают в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU