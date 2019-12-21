2019-12-21T18:02:40+03:00
Общество

Более 70 тысяч жителей Татарстана не могут выехать из России

Все дело в их долгах или неисполнении судебных решений
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Выезд из страны запрещен гражданам, чей долг превышает 30 тысяч рублейВыезд из страны запрещен гражданам, чей долг превышает 30 тысяч рублейФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Стало известно, что сейчас более 70 тысяч жителей Татарстана ограничены в выезде из России из-за долгов или неисполнения судебных решений. Такие данные приводит пресс-служба УФССП республики.

Отметим, что выезд из страны запрещен гражданам, чей долг превышает 30 тысяч рублей. Однако есть случаи, когда такое ограничение накладывается и при задолженности в 10 тысяч рублей.

- В Татарстане отмечает динамика посещения сервиса ФССП России - всего за 11 месяцев 2019 года о своих долгах на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов узнали более 806 тысяч человек, что на 48,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года (АППГ - более 542 тысяч), - отмечают в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За последние 5 лет в агропромышленный комплекс Татарстана было вложено около 140 миллиардов рублей
Более 70 тысяч жителей Татарстана не могут выехать из России
Обманом отдохнул в Словении: в Чувашии депутата обвиняют в растрате, превышении должностных полномочий и служебном подлоге
Минэкологии Татарстана: из-за дефицита снег Волга снова может обмелеть
В Набережных Челнах улица Техническая может превратиться в проспект “КАМАЗа”
В Казани в тестовом режиме заработал зоопарк “Река Замбези”
В Казани во время пожара на улице Мира из дома эвакуировали 43 человека
В Татарстане трое детей отравились угарным газом
В Чебоксарах на День Победы в два раза увеличат выплаты ветеранам
В выходные в Татарстане ожидается похолодание и гололедица
На Новый год 2020 в Новочебоксарске фейерверки разрешили запускать только с двух площадок
В Казани бухгалтера будут судить за хищение 5,5 миллионов рублей социальных выплат на детей
Фонд из Объединенных Арабских Эмиратов будет помогать Татарстану в создании лимузинов Aurus
Отличившиеся школьники из Татарстана посетят новогодние елки различных уровней
Средняя зарплата в Татарстане достигла 36,4 тысяч рублей
В казанском «Салават купере» открылись сразу два необычных новых детсада
В Казани прокурор задержал беглого преступника
Наблюдательный совет «Иннополиса» рассмотрел проекты четырех потенциальных резидентов
ВТБ презентовал корпоративную универсальную карту для клиентов крупного бизнеса
В Татарстане иномарка насмерть сбила женщину-водителя, вышедшую из легковушки
В Набережных Челнах во время пожара на предприятии спасли 10 человек
В Казани тамаду судят за доведения девушки до самоубийства
Штраф на миллион: в аэропорту Казани в багаже у туристки нашли 53 редких коралла
В Марий Эл нашли мертвым пропавшего три дня назад 18-летнего парня
Татарстан занял 8 место в национальном туристическом рейтинге 2019 года
В Казани начался снос незаконного рынка на улице Фучика