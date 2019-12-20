В казанском «Салават купере» открылись сразу два необычных новых детсада

СЕГОДНЯ 17:58 2019-12-20T17:58:39+03:00

В одном внимание будут уделять профориентации воспитанников, в другом - раскрытию их талантов [фото]

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В пятницу, 20 декабря, в казанском микрорайоне «Салават купере» состоялось открытие сразу двух детских садов: детсада №121 «ЭврикаУм» и детсада №122 «Сэлам» с татарским языком обучения. Оба они разместились на улице Наиля Юсупова.

Двухэтажные здания построены по нацпроекту «Демография». В каждом оборудованы помещения для ясельных, младших, средних и старших групп детей с игровыми комнатами, спальнями, раздевалками, буфетами. Кроме того, в учреждениях есть музыкальный и физкультурные залы, помещения для проведения занятий, медицинские блоки, прачечная и пищеблок.

В детсаду №122 «Сэлам» особое внимание будут уделять профориентационной работе с дошколятами и их приобщению к татарской культуре.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Детсад № 121 «ЭврикаУм» тоже необычный. Здесь с детьми будут заниматься, опираясь на теорию известного психолога Говарда Гарднера о множественных интеллектах. Воспитатели будут раскрывать таланты каждого из воспитанников.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

ИСТОЧНИК KP.RU