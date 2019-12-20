В Татарстане иномарка насмерть сбила женщину-водителя, вышедшую из легковушки

СЕГОДНЯ 16:28 2019-12-20T16:28:10+03:00

По предварительным данным, совершивший наезд на человека превысил скорость и не соблюдал боковой интервал

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Смертельная авария произошла сегодня, 20 декабря, днем на одной из дорог в Елабужском районе республики. По предварительным данным, женщина-водитель отечественной легковушки "Лада Калина" остановилась на обочине дороги, и вышла из салона. В этот момент ее на большой скорости сбила иномарка "Ниссан", водитель которого не соблюдал боковой интервал и скоростной режим. Он и сбил женщину.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия, сообщили собственные источники "Комсомольской правды-Казань" в правоохранительных органах. Сейчас выясняются все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU