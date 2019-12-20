Татарстан занял 8 место в национальном туристическом рейтинге 2019 года
Набрав 101,3 балла республика вошла в «золотую двадцатку»
Татарстан вошел в «золотую двадцатку» национального туристического рейтинга 2019 годаФото: Рамиль ГАЛИ
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Татарстан вошел в «золотую двадцатку» национального туристического рейтинга 2019 года. Со 101,3 балла республика заняла 8 место, немногим уступим Приморскому краю.
Рейтинг показывает развитие туристической отрасли российских регионов, их туристической привлекательности и потенциала.
Первое место рейтинга со 114,7 балла заняла Москва, последней в «золотой двадцатке» стала Самара (84,2 балла).
ИСТОЧНИК KP.RU