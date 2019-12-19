В Казани пассажирка автобуса, который подрезала легковушка, сломала позвоночник

СЕГОДНЯ 20:04 2019-12-19T20:04:27+03:00

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Ассоциация АТП Татарстана опубликовало видео, снятые в ноябре и декабре этого года на регистраторы в автобусах. На кадрах представлены три ярких случая, когда легковушки подрезали автобус.

Так, на втором видео на улице Фучика водитель автомобиля решил перед автобусом резко свернуть во двор. В результате автобус был вынужден экстренно затормозить. Из-за этого в салоне общественного транспорта упала женщина. Врачи констатировали компрессионный перелом позвоночника.

Ассоциация АТП РТ продолжает публиковать видео с регистраторов.Видео: vk.com/atprt

– Уважаемые автомобилисты будьте внимательны, не нарушаете правила дорожного движения, – отметил председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков в сообщении на официальной странице объединения.

Также в сообщении приводится статистика, по которой 80 % ДТП с автобусом происходит по вине водителей автомобилей, которые выехали на автобусную полосу.

ИСТОЧНИК KP.RU