2019-12-19T15:03:05+03:00
Общество

От поступления в ИВМиИТ КФУ до «Олимпа»...

Поделиться:
Фото: ИВМиИТ КФУ.Фото: ИВМиИТ КФУ.
Изменить размер текста:

Российское образование в области компьютерных наук и информационных технологий по праву считается одним из лучших в мире. Объективный способ оценки уровня подготовки студентов - чемпионат мира по спортивному программированию среди студенческих команд (ACM ICPC).

Олимпиадный центр по спортивному программированию Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета (ИВМиИТ КФУ) {ссылка it.kpfu.ru} много лет ведет успешную работу по подготовке своих команд. Под руководством Р. М. Хадиева, К. Р. Хадиева, Л. И. Сафиной многие студенты ИВМиИТ КФУ получили неоценимый опыт решения сложных, нетривиальных задач, закрепляя на практике получаемые математические знания и оттачивая навыки программирования.

Оригинальным подарком ИВМиИТ на 215-летие Казанского университета стала победа команды КФУ в финальном соревновании Северной Евразии и выход в финал мирового первенства, который состоится в июне 2020 года, где в ходе открытых, упорных соревнований будут определены сильнейшие студенческие команды по спортивному программированию.

Университеты, чьи команды выходят в финал чемпионата, попадают в топ-150 лучших университетов мира в рамках ACM ICPC. Приятно осознавать, что ИВМиИТ КФУ, продолжая традиции ВМК КГУ, держит высокую планку при подготовке будущих специалистов в области компьютерных наук и информационных технологий.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Татарстанская компания планирует поставлять продукцию на рынки Китая и Малайзии
«Зенит-Казань» одержал первую победу в Лиге чемпионов в матче с «Халбанком»
Ария, Алита и Аврора: Как казанские родители называли своих детей на прошлой неделе
Данис Зарипов и Милена Быкова стали спортсменами года в Татарстане
От поступления в ИВМиИТ КФУ до «Олимпа»...
Минус 600 тысяч за сутки: Мошенники знатно обогатились на жителях Чувашии
В казанском парке Петрова 19 декабря откроется елка
Тренер «Ак Барса» о встрече с «Салаватом Юлаевым»: Болельщики вернут нас к тому, что мы находимся дома
Главная елка Ульяновска откроется 25 декабря
В Казани после капитального ремонта открылся культурный центр «Сайдаш»
20 декабря на территории «Казанской ярмарки» откроется каток
21 декабря в Казани на улице Баумана пройдет «Парад колокольчиков»
В Чувашии сгорел дом культуры, отремонтированный год назад
Новый год 2020 в Нижнекамска: 25 декабря в городе откроется первый в этом сезоне елочный городок
В Казани продлили ограничение движения автомобилей по улице Малая Красная
20 декабря Кировский, Московский и Приволжский районы Казани останутся без света
В Татарстане в школьную программу предложили включить уроки ПДД
Министр экологии Татарстана встретился с жителями Осиново и обсудил строительство мусоросжигательного завода
К 2022 году в Казани будут проживать 1,28 миллионов человек