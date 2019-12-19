От поступления в ИВМиИТ КФУ до «Олимпа»...

СЕГОДНЯ 15:03 2019-12-19T15:03:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Российское образование в области компьютерных наук и информационных технологий по праву считается одним из лучших в мире. Объективный способ оценки уровня подготовки студентов - чемпионат мира по спортивному программированию среди студенческих команд (ACM ICPC).

Олимпиадный центр по спортивному программированию Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета (ИВМиИТ КФУ) {ссылка it.kpfu.ru} много лет ведет успешную работу по подготовке своих команд. Под руководством Р. М. Хадиева, К. Р. Хадиева, Л. И. Сафиной многие студенты ИВМиИТ КФУ получили неоценимый опыт решения сложных, нетривиальных задач, закрепляя на практике получаемые математические знания и оттачивая навыки программирования.

Оригинальным подарком ИВМиИТ на 215-летие Казанского университета стала победа команды КФУ в финальном соревновании Северной Евразии и выход в финал мирового первенства, который состоится в июне 2020 года, где в ходе открытых, упорных соревнований будут определены сильнейшие студенческие команды по спортивному программированию.

Университеты, чьи команды выходят в финал чемпионата, попадают в топ-150 лучших университетов мира в рамках ACM ICPC. Приятно осознавать, что ИВМиИТ КФУ, продолжая традиции ВМК КГУ, держит высокую планку при подготовке будущих специалистов в области компьютерных наук и информационных технологий.