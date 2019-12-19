В Казани продлили ограничение движения автомобилей по улице Малая Красная

СЕГОДНЯ 11:55 2019-12-19T11:55:23+03:00

Открыть участок для движения авто собирались в конце текущего года

Проезжая часть будет закрыта до 20 мая 2020 года

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В Казани продлили ограничение движения транспорта по улице Малая Красная. Проезжая часть в районе дома №13 закрыта до 20 мая 2020 года. Такое распоряжение подписало в исполкоме городе.

Отметим, что открыть участок для движения авто собирались в конце текущего года. Но строительные работы затянулись.

ИСТОЧНИК KP.RU