2019-12-19T11:55:23+03:00
Общество

В Казани продлили ограничение движения автомобилей по улице Малая Красная

Проезжая часть будет закрыта до 20 мая 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Открыть участок для движения авто собирались в конце текущего годаОткрыть участок для движения авто собирались в конце текущего года
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В Казани продлили ограничение движения транспорта по улице Малая Красная. Проезжая часть в районе дома №13 закрыта до 20 мая 2020 года. Такое распоряжение подписало в исполкоме городе.

Отметим, что открыть участок для движения авто собирались в конце текущего года. Но строительные работы затянулись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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