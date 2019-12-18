Татарстанцев, задержанные ФСБ за попытку мошенничества на 5 миллионов рублей, приговорили к колонии

СЕГОДНЯ 16:45 2019-12-18T16:45:58+03:00

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Двое татарстанцев - 39-летний Дмитрий Субботин и 49-летний Сергей Клементьев, были признаны судом виновными в покушении на мошенничество.

Было доказано, что в апреле этого года мужчинам стало известно, что одного из жителей Альметьевска привлекают к уголовной ответственности за коммерческий подкуп.

Субботин был знаком с его сожительницей. Он предложил женщине помочь «отмазать» ее избранника, мол, для этого есть нужные связи в правоохранительных органах. Цена вопроса 5 миллионов рублей.

При этом с женщины потребовали аванс в 500 тысяч рублей. С самого начала ни Субботин, ни Клементьев ничего не собирались делать, а просто положить все деньги себе в карман. О таком «щедром» предложении женщина сообщила в правоохранительные органы. Так, что далее все происходило под контролем сотрудников управления ФСБ по Татарстану.

Общаясь с будущей жертвой, Субботин позвонил Клементьеву и тот сообщил ей, что займется освобождением ее сожителя. Тогда женщина и перевела им полмиллиона рублей. После чего оба злоумышленника были задержаны.

- В итоге Субботина и Клементьева суд приговорил к 1,5 и 2,5 годам колонии общего режима соответственно, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU