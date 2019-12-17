Сковородой по голове: сосед обвиняется в убийстве ревнивого инвалида

СЕГОДНЯ 18:11 2019-12-17T18:11:01+03:00

В ближайшее время будет решаться вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Набережных Челнах 42-летнему горожанину предъявили обвинение в убийстве соседа по подъезду. Как следует из материалов уголовного дела, мужчина со своей знакомой выпивал в квартире потерпевшего, который являлся инвалидом 1 группы. Во время застолья хозяин приревновал женщину к гостю.

Последний же в ответ на это, по версии следствия, схватил сковороду и ударил ею по голове инвалида, а после продолжил избивать его только уже табуретом. Когда хозяин потерял сознание обвиняемый вместе с той самой знакомой ушли. Именно женщина и сообщила о произошедшем в полицию. Избитого инвалида госпитализировали, но несмотря на все усилия врачей, он скончался в больнице.

- Вину мужчина признал частично. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU