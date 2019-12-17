Сковородой по голове: сосед обвиняется в убийстве ревнивого инвалида
В Набережных Челнах 42-летнему горожанину предъявили обвинение в убийстве соседа по подъезду. Как следует из материалов уголовного дела, мужчина со своей знакомой выпивал в квартире потерпевшего, который являлся инвалидом 1 группы. Во время застолья хозяин приревновал женщину к гостю.
Последний же в ответ на это, по версии следствия, схватил сковороду и ударил ею по голове инвалида, а после продолжил избивать его только уже табуретом. Когда хозяин потерял сознание обвиняемый вместе с той самой знакомой ушли. Именно женщина и сообщила о произошедшем в полицию. Избитого инвалида госпитализировали, но несмотря на все усилия врачей, он скончался в больнице.
- Вину мужчина признал частично. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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