Реализация региональных проектов Марий Эл потребует 5,4 миллиарда рублей
Стало известно, что реализация региональных проектов в Марий Эл в 2020 году потребует 5,4 миллиарда рублей. 3,7 миллиарда из этой суммы уже выделено из федерального бюджета, а 604,1 миллиона – из республиканского. Такие цифры называет Минэкономиразвития региона.
Так, деньги будут потрачены на шесть проектов. Но больше всего – на обустройство дорожной сети - 2 миллиарда рублей.
770 миллионов рублей будут отданы борьбе с онкологическими заболеваниями, А 439 миллионов – развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи.
Проект «Современная школа» в республике потребует 192,8 миллиона рублей, а финансовая поддержка молодых семей – более 577 миллионов. Еще около 418 миллионов рублей пойдет на создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.
Оставшийся миллиард рублей будет направлен на ряд других программ, отмечают в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU