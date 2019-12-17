Реализация региональных проектов Марий Эл потребует 5,4 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 17:22 2019-12-17T17:22:31+03:00

Большая часть этой суммы будет выделена из федерального бюджета Фото: Мария ЛЕНЦ

2 миллиарда из них будет потрачено на обустройство дорожной сети

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Стало известно, что реализация региональных проектов в Марий Эл в 2020 году потребует 5,4 миллиарда рублей. 3,7 миллиарда из этой суммы уже выделено из федерального бюджета, а 604,1 миллиона – из республиканского. Такие цифры называет Минэкономиразвития региона.

Так, деньги будут потрачены на шесть проектов. Но больше всего – на обустройство дорожной сети - 2 миллиарда рублей.

770 миллионов рублей будут отданы борьбе с онкологическими заболеваниями, А 439 миллионов – развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи.

Проект «Современная школа» в республике потребует 192,8 миллиона рублей, а финансовая поддержка молодых семей – более 577 миллионов. Еще около 418 миллионов рублей пойдет на создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

Оставшийся миллиард рублей будет направлен на ряд других программ, отмечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU