2019-12-17T17:03:05+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле татарстанскую сотрудницу банка будут судить за мошенничество на 12 миллионов рублей

Такую сумму она набрала у знакомых в долг
Олег ЛУГОВОЙ
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Обещала все вернуть с процентами, но обманула.Обещала все вернуть с процентами, но обманула.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Девять эпизодов мошенничества вменяют 53-летней жительнице Татарстана. Утверждается, что в Йошкар-Оле женщина обманула своих знакомых аж на 12 миллионов рублей.

В Республике Марий Эл перед судом предстанет местная жительница за мошенничество на 12 миллионов рублей.

Как следует из материалов уголовного дела, женщина сначала брала у ряда своих будущих жертв небольшие суммы в долг. Возвращала вовремя, а иногда даже с процентами. Благодаря чему заслужила хорошую репутацию. Но как оказалось это было всего лишь начало.

Так, по версии следствия, после этого женщина на выгодных условиях предложила двоим знакомым внести деньги на ее счет в банке, в котором она работала главным бухгалтером.

Еще одной женщине и вовсе предложила помочь купить валюты по выгодному для нее курсу. У остальных же опять просто брала в долг и обещала все вернуть с процентами. Ей отдавали кто 120 тысяч рублей, а кто-то и сразу 3,5 миллиона. Вот только женщина ничего не вернула. Просто присвоила и потратила на себя любимую.

- Расследование данного уголовного дела завершено, все материалы направлены в суд для рассмотрения, - сообщили в МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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