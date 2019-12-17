В 2019 году цены на бензин в Татарстане выросли на 2,9%
Повышение началось с конца мая
Литр дизельного топливо жителям региона обходится в 46,5 рублей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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С начала 2019 года в Татарстане максимальные цены на бензин выросли на 2,9%. Повышение началось с конца мая. Об этом стало известно во время брифинга в Кабмине республики.
Сейчас бензин АИ–92 стоит 41,65 рубль за литр, АИ–95 — 44,35 рубля за литр, АИ–80 — 39,6 рублей за литр. Литр дизельного топливо жителям региона обходится в 46,5 рублей.
С января по апрель цены на топливо оставались стабильными, тогда как с 28 мая они повысились на 1,5%, а с 19% еще на 1,4%.
ИСТОЧНИК KP.RU
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