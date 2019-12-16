Жители Марий Эл хранят в банках 59 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 17:42 2019-12-16T17:42:10+03:00

В 2019 году их сбережения на счетах выросли на 10,3%

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что сейчас на счетах жителей Марий Эл в общей сумме находится 59 миллиардов рублей. В 2019 году объем их вкладов увеличился на 10,3% по сравнению с прошлым годом. Такие цифры называет пресс-служба регионального отделения Национального банка. Отмечается, что жители Марий Эл предпочитают рублевые вклады (95,1%).

При этом депозиты и счета юридических лиц в регионе сейчас оцениваются в 14,5 миллиарда рублей, индивидуальных предпринимателей - в 1,4 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU