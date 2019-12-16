2019-12-16T17:42:10+03:00
Экономика

Жители Марий Эл хранят в банках 59 миллиардов рублей

В 2019 году их сбережения на счетах выросли на 10,3%
Алина ГАБДУЛИНА
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Жители республики предпочитают рублевые вкладыЖители республики предпочитают рублевые вкладыФото: Олег ЗОЛОТО
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Стало известно, что сейчас на счетах жителей Марий Эл в общей сумме находится 59 миллиардов рублей. В 2019 году объем их вкладов увеличился на 10,3% по сравнению с прошлым годом. Такие цифры называет пресс-служба регионального отделения Национального банка. Отмечается, что жители Марий Эл предпочитают рублевые вклады (95,1%).

При этом депозиты и счета юридических лиц в регионе сейчас оцениваются в 14,5 миллиарда рублей, индивидуальных предпринимателей - в 1,4 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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