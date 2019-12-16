2019-12-16T13:02:56+03:00
Общество

Новый Генплан Казани 2035 хотят утвердить в начале следующего года

Минэкономразвития России по данному документу должно подготовить сводное заключение не позднее 25 декабря
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВАФото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
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На совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани начальник местного управления архитектуры и градостроительства Ирина Дябилкина сообщила, что не позднее 25 декабря 2019 года Минэкономразвития России должно подготовить сводное заключение по новому Генплану Казани 2035.

В итоге этот документ планируется принять в начале следующего года. Напомним, проект дальнейшего развития города вызвал нарекания не только у местных жителей, но и федеральных ведомств. Поэтому сроки его утверждения из-за вносимых поправок постоянно передвигались.

- Мы планировали принять генплан этим годом, однако появившиеся замечания скорректировали сроки утверждения документа, – заявила Дябилкина.

К слову, согласно сводному заключению Минэкономразвития России по внесенным замечаниям вновь пройдет работа по исправлению нового Генплана Казани 2035. После этого его снова разместят в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования. Утверждать же в начале 2020 года данный документ будут депутаты Казгордумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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