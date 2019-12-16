КФУ получит 10 миллионов рублей на образовательную программу по математике

СЕГОДНЯ 17:21 2019-12-16T17:21:34+03:00

Работы будут вестись в течение двух лет. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Казанский федеральный университет (КФУ) стал одним из победителей конкурса на разработку передовых образовательных программ высшего образования. Вуз получит 10 миллионов рублей на создание программы по математике. Она будет отвечать запросам реального сектора экономики.

Известно, что программу КФУ будет разрабатывать совместно с Новосибирским национальным исследовательским государственным университетом. Работы будут вестись в течение двух лет.

- Также в рамках программы научно-педагогические работники Казанского федерального университета пройдут повышение квалификации. Подобное сотрудничество университетов станет фундаментом для развития не только новой программы, но и других направлений в университете. Это позволит повысить качество образования в регионе и готовить высококвалифицированных специалистов, - отмечает Минобрнауки Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU