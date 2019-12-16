2019-12-16T12:48:17+03:00
Общество

Президент Татарстана поручил разработать для населения упрощенный порядок оформления в собственность земли и дома на них

Речь идет о случаях, когда жилое здание на участке есть, а документов у людей на них не имеется
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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В этот понедельник на коллегии управления федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии Татарстана президент республики дал поручение местным Минземимуществу и Минюсту.

Речь идет о разработке законопроекта, который позволит людям в упрощенном порядке оформить в собственность землю и расположенные там дома при отсутствии документов на них.

Правда, это можно будет сделать только если эти дома являются единственным жильем, и люди зарегистрированы в них до 1991 года.

Кроме того, Рустам Минниханов обратил внимание на вывод неиспользуемых и необрабатываемых земель из границ населенных пунктов с возвращением их в категорию сельхозназначения.

- Следует завершить анализ неосвоенных земель. Министерству сельского хозяйства и продовольствия республики нужно подготовить и внести на рассмотрение в Госсовет законопроект об установлении минимальных размеров земельных участков, образуемых из земель сельскохозяйственного назначения, - отметил президент Татарстана и добавил, что данная тема сейчас находится под контролем Россельхознадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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