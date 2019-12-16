В 2019 году жители Татарстана стали реже брать ипотеку
Стало известно, что в 2019 году в Татарстане ипотеку взяли 106 тысяч человек. Это на 12% меньше того, что было в 2018-ом (120 тысяч человек). Об этом на расширенном заседании коллегии управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Татарстана сообщил руководитель Росреестра Азат Зяббаров.
При этом отмечается, что наибольшее снижения наблюдается в сфере регистрации договоров долевого участия. Всего же за последние 10 лет в регионе в ипотеку взяли около 1,6 миллиона человек. .
ИСТОЧНИК KP.RU
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