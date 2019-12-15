СЕГОДНЯ 20:46 2019-12-15T20:46:30+03:00

Это связано с ремонтными работами

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В Йошкар-Оле в ряде домов отключат холодную воду. Так, 16 декабря с 9.00 до 17.00 из-за работы по замене задвижки без холодного водоснабжения будут дома по адресам: пл.Революции, д.5, ул. Советская, д.116, д.110, д.121, д.123.

17 декабря с 9.00 до 19.00 из-за замены узла без холодной воды будут дома по адресам: ул. Панфилова, д.20, д.22, д.24, ул. Зарубирна, д.1а.

18 декабря с 9.00 до 17.00 из-за замены задвижки без холодного водоснабжения будут дома по адресам: ул.Волкова, д.141а, ул. Советская, д.148.

ИСТОЧНИК KP.RU