В Йошкар-Оле в ряде домов отключат холодную воду
Это связано с ремонтными работами
Отключение связано с ремонтными работами.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:
В Йошкар-Оле в ряде домов отключат холодную воду. Так, 16 декабря с 9.00 до 17.00 из-за работы по замене задвижки без холодного водоснабжения будут дома по адресам: пл.Революции, д.5, ул. Советская, д.116, д.110, д.121, д.123.
17 декабря с 9.00 до 19.00 из-за замены узла без холодной воды будут дома по адресам: ул. Панфилова, д.20, д.22, д.24, ул. Зарубирна, д.1а.
18 декабря с 9.00 до 17.00 из-за замены задвижки без холодного водоснабжения будут дома по адресам: ул.Волкова, д.141а, ул. Советская, д.148.
ИСТОЧНИК KP.RU