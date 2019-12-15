Заключенный из Татарстана похитил деньги у чебоксарской подруги по переписке

СЕГОДНЯ 16:57 2019-12-15T16:57:05+03:00

Он снял с карт девушки 70 тысяч рублей

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Заключенный из Татарстана похитил с карт чебоксарской подруги по переписке 70 тысяч рублей. Мошенничество он совершил, отбывая наказание за грабеж в исправительном учреждении.

Переписываясь с жительницей Чебоксар, злоумышленник представлялся обеспеченным человеком и попросил данные банковской карты, чтобы якобы сделать перевод. Однако вместо этого, узнав реквизиты, он похитил сначала 65 000 рублей с одной банковской карты, затем 5 000 рублей – с другой.

Кражу раскрыли сотрудники уголовного розыска Чувашии. Они выехали в исправительное учреждение в Альметьевске, изъяли телефон, с которого звонил подозреваемый и допросили последнего. В отношении 25-летнего жителя Татарстана возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU